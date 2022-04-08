Погода в выходные в Уссурийске может понравиться не всем (интерактивная метеокарта)

Погода в субботу, 9 апреля, и в воскресенье, 10 апреля, будет переменчивой. Столбик термометра поднимется до +17°С, но при этом небо затянет облаками, а ветер не даст отдохнуть на природе, предупреждает ИА UssurMedia со ссылкой на "Примпогоду".