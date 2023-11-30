Россия уже испытывает новейшую ракету, которая мощнее «Ярса» и «Тополя».

16 июля 2021 13K прочитали Развитие ракетных технологий в нашей стране не останавливается ни на минуту, особенно если это касается её обороноспособности – не успели РВСН насытить новейшим ПГРК «Ярс» и его модернизированной версией, как уже появилась информация о грядущей замене.