Прекращение транзита российского газа через Украину вредит больше Киеву, чем Москве. На губительные последствия для Украины от такого решения главы киевского режима Владимира Зеленского указал обозреватель портала Responsible Statecraft Майк Фреденберг.
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