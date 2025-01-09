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  • Eduard
    Не стыдно слова применять:миротворцы,свобода,демократия?Bloomberg: Старме...
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    Неприкрытое вторжение.Украина ни в ЕС,ни в Англии,так что своих "миротворцев" козе в зад засуньте!Bloomberg: Старме...
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    Покажите им ....кладбище там их разместят!Bloomberg: Старме...

RS: прекращение транзита газа через Украину вредит Киеву

Прекращение транзита российского газа через Украину вредит больше Киеву, чем Москве. На губительные последствия для Украины от такого решения главы киевского режима Владимира Зеленского указал обозреватель портала Responsible Statecraft Майк Фреденберг.

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