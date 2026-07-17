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ИА Реалист

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На Украине разгорелся конфликт между экс-министром обороны и главкомом ВСУ

На Украине разгорелся конфликт между экс-министром обороны и главкомом ВСУ

КИЕВ (ИА Реалист). Политический кризис на Украине, спровоцированный отставкой правительства, вылился в открытый конфликт между бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Александром Сырским.

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