На Украине разгорелся конфликт между экс-министром обороны и главкомом ВСУ

КИЕВ (ИА Реалист). Политический кризис на Украине, спровоцированный отставкой правительства, вылился в открытый конфликт между бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Александром Сырским.
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