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Четкий контур губ сдает позиции: этот корейский макияж придает лицу эффект свежести

Четкий контур губ сдает позиции: этот корейский макияж придает лицу эффект свежести

Стиль «корейские губы» доминирует в макияже в 2026 году. Отходя от резких, чрезмерно контурированных образов предыдущих лет, этот тренд пропагандирует молодой и естественно здоровый вид, вдохновленный корейскими идеалами красоты.

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