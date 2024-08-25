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Посол МИД РФ Мирошник: Запад решил давить на Дурова, надев на него наручники

Посол МИД РФ Мирошник: Запад решил давить на Дурова, надев на него наручники

Запад решил давить на основателя Telegram Павла Дурова, надев на него наручники. Об этом написал в Telegram-канале посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник.

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