Тайна травмированной модели: Мария Ковальчук пришла в себя после сложной операции в Дубае

Знакомая покалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук рассказала, что она пришла в себя. Модель Мария Ковальчук, найденная в тяжёлом состоянии на обочине дороги в Дубае, успешно перенесла операцию и пришла в себя.
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