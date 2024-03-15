В бундестаге захотели начать расследование из-за утечки по Taurus

ТАСС/MBDA Deutschand via ABACAPRESS.COM Глава комитета бундестага по оборонным вопросам Мари Агнес Штрак-Циммерман заявила о намерении инициировать расследование из-за утечки в СМИ секретной информации о ракетах Taurus c закрытого брифинга комитета.
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