Приставы забрали у должника земельный участок и коттедж на 15 млн рублей

В Екатеринбурге судебные приставы намерены пустить с молотка имущество очередного должника. Как сообщает пресс-служба УФССП, житель уральской столицы оказался должником по налогам, а также перед банком и не указанным юридическим лицом.
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