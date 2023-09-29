Исследование RAND: НАТО не станет отвечать на удар России

Согласно докладу американской некоммерческой исследовательской организации RAND, аффилированной с Пентагоном и правительством США, в рамках конфликта на Украине блок НАТО на возможный удар РФ по силам альянса может отказаться от ответных действий.
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