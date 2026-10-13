‼️🇺🇦🙆‍♀️ В Раде снова предложили мобилизовать женщин и ввести обязательную службу для всех выпускников школ ▪️Безуглая выступила за обязательную военную службу продолжительностью от одного до двух лет для всех юношей и девушек после окончания школы, без исключений.