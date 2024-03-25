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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сиэтл» проиграл 8 матчей подряд во 2-й раз в сезоне. Клуб идет на 12-м месте на Западе

«Сиэтл» проиграл 8 матчей подряд во 2-й раз в сезоне. Клуб идет на 12-м месте на Западе

«Кракен» уступил «Монреалю» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.  Ранее команда под руководством Дэйва Хэкстола выдала такую же неудачную серию в ноябре и декабре.

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