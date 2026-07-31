От кишечных инфекций до «зуда купальщика»: чем опасны водоемы летом

Во время пляжного сезона одной из главных угроз для отдыхающих остаются кишечные инфекции. Об этом в беседе с Zvezdanews рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, отметив, что через загрязненную воду человек может заразиться как вирусными, так и бактериальными заболеваниями.