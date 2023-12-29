Российские танкисты рассказали «Известиям» о работе на южнодонецком направлении

Танковые подразделения — главная военная мощь Вооруженных сил (ВС) РФ на южнодонецком направлении. Кадрами боевой работы российских военнослужащих в зоне спецоперации на Украине поделился 29 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии