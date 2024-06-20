Аландские острова сохранят статус: Финляндия гарантирует защиту

Статус Аландских островов как демилитаризованной автономии в составе страны не изменится, говорится в докладе по внешней политике и безопасности Финляндии, опубликованного 20 июня пресс-службой финского правительства.
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