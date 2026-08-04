Сколтех: магнитные микрочастицы являются безопасной альтернативой электродам в мозге

Российские ученые из Сколтеха, Института цитологии и генетики СО РАН и других научных центров научились регулировать частоту дыхания и сердечных сокращений мыши при помощи беспроводной стимуляции блуждающего нерва.
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