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Газета.ру

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Сколтех: магнитные микрочастицы являются безопасной альтернативой электродам в мозге

Сколтех: магнитные микрочастицы являются безопасной альтернативой электродам в мозге

Российские ученые из Сколтеха, Института цитологии и генетики СО РАН и других научных центров научились регулировать частоту дыхания и сердечных сокращений мыши при помощи беспроводной стимуляции блуждающего нерва.

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