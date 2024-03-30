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Во Франции задержали мужчину по подозрению в подготовке нападения на Нотр-Дам

Во Франции задержали мужчину по подозрению в подготовке нападения на Нотр-Дам

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали в столичном регионе пожилого мужчину, который подозревается в подготовке нападения на собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари).

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