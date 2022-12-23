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Шойгу предложил изменить призывной возраст

Шойгу предложил изменить призывной возраст

Министр обороны Шойгу предложил увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет.

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