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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Слуцкая: «В 2023 году больше всего расстроило решение Туктамышевой приостановить карьеру. Она многого добилась, но все равно жаль»

«Я периодически слежу за нашими соревнованиями, ввиду своей занятости я не могу смотреть все. Хочу сказать, что меня больше всего расстроило решение Елизаветы Туктамышевой приостановить карьеру.

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