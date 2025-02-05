Директор фирмы из Коряжмы получил штраф за неисполнение решений суда

Руководителя коммерческой организации признали виновным в злостном неисполнении вступивших в законную силу судебных решений Установлено, что несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности, осуждённый не устранил недостатки капитального ремонта двух многоквартирных домов в Коряжме и Котласе, хотя соответствующие судебные решения были приняты ещё в 2022 году.