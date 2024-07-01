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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В России начнут продавать аналог «Ботокса» из Китая

В России начнут продавать аналог «Ботокса» из Китая — ботулотоксин «Лантокс», узнал «Коммерсантъ». Гендиректор входящей в АФК «Система» «Биннофарм Групп» Рустем Муратов рассказал, что продажи начнутся в августе, а права на торговлю этим препаратом в России компания получила еще в 2023 году.

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