В России начнут продавать аналог «Ботокса» из Китая — ботулотоксин «Лантокс», узнал «Коммерсантъ». Гендиректор входящей в АФК «Система» «Биннофарм Групп» Рустем Муратов рассказал, что продажи начнутся в августе, а права на торговлю этим препаратом в России компания получила еще в 2023 году.
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