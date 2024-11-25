Кардиолог назвал ключевое отличие "плохого" холестерина от "хорошего"

Проваторов рассказал, как холестерин влияет на здоровье человекаГлавный кардиолог центрального федерального округа Сергей Проваторов рассказал "РИАМО", что для предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний каждому человеку нужно контролировать уровень холестерина в крови.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии