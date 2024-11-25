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Кардиолог назвал ключевое отличие "плохого" холестерина от "хорошего"

Кардиолог назвал ключевое отличие "плохого" холестерина от "хорошего"

Проваторов рассказал, как холестерин влияет на здоровье человекаГлавный кардиолог центрального федерального округа Сергей Проваторов рассказал "РИАМО", что для предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний каждому человеку нужно контролировать уровень холестерина в крови.

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