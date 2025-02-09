Трамп в интервью The New York Post заявил, что говорил по телефону с Путиным

Президент США заявил по итогу разговора, что нужны встречи, что Владимир Путин также хочет, чтобы в украинском конфликте люди перестали умирать, и снова подчеркнул, что у него с российским президентом всегда были хорошие отношения.
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