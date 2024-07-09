В Кремле вслед за Минобороны рассказали, что больница в Киеве пострадала из-за падения украинской ракеты ПВО

Дмитрий Песков заявил, что Российская армия не бьет по гражданским объектамПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявление Минобороны РФ о том, что гражданские объекты в Киеве повреждены в результате падения украинской ракеты ПВО.