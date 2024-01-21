Хроника СВО: продвижения ВС РФ на линии боевого соприкосновения и подготовка Украиной оборонительных рубежей

Минобороны сообщает о взятии села Крахмального в 30 километрах к юго-востоку от Купянска, британская The Telegraph сообщает, что Украина готовится к обороне, сооружая свою «линию Суровикина» длиной почти 1000 километровРоссийские вооруженные силы взяли под контроль село Крахмальное Харьковской области.