Премьера новинки Chery состоится в апреле на Пекинском автосалоне

Бренд Chery в настоящее время тестирует на трассах новый кроссовер, которому присвоили индекс Т28. Полностью информация о технических характеристиках и будет обнародована весной, а сейчас в Сеть слили шпионские снимки.
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