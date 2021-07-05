Медвежий угол

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Американцы просятся в "отсталую Россию". А Макаревич - в США

Американцы просятся в "отсталую Россию". А Макаревич - в США

Американская трагедия ясно показывает, что подобные события происходят по всему миру и, увы, от них никто не застрахован.

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Владимир Соловьев
Информация для наивных дурачков.
Наталия
Статья ни о чем.
Александр Лисовский
Как это не о чём ! У Америке , как и у нас , если что то случилось , виноваты все кругом , только не власть. По этому и жаловаться нечего .
Василий Садайло
Финансы 80% находятся в Москве, поэтому туда и обращаются, 5% ничего в России не сделаешь.
Владимир Домнин
Нормальные люди не просятся, а подают документы на долгосрочную визу, а затем приобретают гражданство. Взять, например, узбеков или таджиков, пусть американцы учатся у них. А то такие безграмотные граждане нам не нужны, своих хватает.
Liudmila Solodko
Как там говорят, весь прогрессивный мир и т.д и т.п. Там привыкли так жить. Надеются только на себя, так их воспитывают с детства, коль ты самый самый, единственные и неповторимый и плевать на всех хотел то ответственность вся на тебе. Никто не спраши вает есть ли у тебя деньги, страхуй все и здоровье и добро, чтобы н кого не просить, потому, что просить и некого.
Андрей Седой
Снова в никуда....

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