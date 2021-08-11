Госдума предлагает работать без выходных, чтобы вытащить страну из разрухи.

ЮлияПолитикаГосдума предлагает работать без выходных, чтобы вытащить страну из разрухи. Подняли пенсионный возраст - не помогло, подняли НДС - не помогло, ввели новые налоги, акцизы, штрафы - не помогло.Вернуться к статье2612НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПетр ErmishЧто бы очистить Россию от этих мразей я готов пару месяцев поработать без выходных... Только нужен помощьник,подносить патроны!!!МихаилБуду у тебя вторым номером, когда устанешь, подменю.Hellyи патроны поднесу и за пивом сгоняю!Anatolii KondratenkoПродиктуйте список пожалуйста....19vodyanoj76Не вопрос.патроны притащу.И ленту заряжу!Геннадий БережновАрефьев это депутат по спискам. Кто его знает? Совсем недавно в Думе говорили о 4-х дневной неделе. Как говорят блатные, базар то фильтруйте!Anatolii KondratenkoКакой нах список? Мозги включи... "Никола́й Васи́льевич Аре́фьев — российский политик, государственный и общественный деятель. Депутат Государственной Думы второго, третьего, шестого и седьмого созывов. Член КПРФ. Руководитель регионального отделения КПРФ в Астраханской области с 1997 года. Секретарь ЦК КПРФ с 2004 года." - что с одной партии?Татьяна ТучакМожно работать 7 дней по 12 часов, но если продолжать воровать миллиардами, распродавая все до чего рученки дотянутся, страна обречена.ЮМЮрий МатвеевА может быть установить зарплаты депутатам в размере прожиточного минимума и запретить коррупцию. Думаю тогда денег девать некуда будет.Андрей ФилипповТо, что заявил один идиот,: не является позицией ГосДумы.sssа что там есть здравомыслящие?СЕСемахина ЕленаАндрей, а там здравомыслящих нет. Там все пациенты психиатрического стационара.Anatolii KondratenkoИ как страна существует? Благодаря вам? Это вы ей рулите?Anatolii KondratenkoБля вас там не хватает, как же без вас страна существует...Мария ФурсоваЕсли человек нормально не будет отдыхать, то и уровень работоспособности снизится, а потом появится синдром хронической усталости со всеми вытекающими. Одно дело спать на рабочем месте и выразить какой то бред, а другое дело работать физически или постоянно решать какие то важные задачи, находить выход из сложный ситуаций с учетом законов.Igor ShumarinКаких законов? Тех, по коим штрафов приходится больше платить?Мария Фурсовая про штрафные санкции и имела ввиду... что то своевременно не сделали в силу определенных причин и тут же прилетел штраф невероятных размеров... т.е. нет соизмеримости выручка предприятия и размер штрафа...Igor Shumarin"Подняли пенсионный возраст - не помогло, подняли НДС - не помогло, ввели новые налоги, акцизы, штрафы - не помогло. Заморозили часть пенсий - не помогло. Посадили Аврального - тоже. Как быть?" А избавляться от нищего населения не пробовали? Вот вирусы, ну, те, что в короне, скоро Вам в этом очень помогут.Anatolii KondratenkoНикогда не думал для чего кулебяки это пишут за счет бобла госдепа? Оплата регулярна чем красочнее те тариф выше?людмила ПетерЭТО ПРОСТО ДЕБИЛ..ПОЭТОМУ И ЭКОНОМИКА НАША ТРЕЩИТ ПО ШВАМ С ТАКИМИ ,,ГОРЕ-РУКОВОДИТЕЛЯМИ,,НАШЕЛ СПОСОБ ПДНЯТЬ ЭКОНОМИКУ.Anatolii KondratenkoОн не дебил, у него работа такая создавать раскол в стране, вся КПРФ на это работает.Hellyто-то они себе каникулы запредельные устроили)Александр АнпилоговТаких "заботливых" сенаторов надо выгонять и Думы и ссылать на поселения в места отдалённые для работы на благо народа. И установить им время работы не менее 16 часов в сутки, с одним выходным в неделю и без отпуска!Anatolii KondratenkoЮлия либерастка, не надоело дерьмом заполонять МТ?Alex НемоЕсть гарантированный способ вылечить экономику России да так что остальным странам придется очень долго догонять Россию по темпам роста экономики и благосостоянии населения. Способ выверен независимыми расчетами от бухгалтеров, математиков и экономистов. Все очень даже просто. В России по официальным данным 1.250.000 разного рода депутатов. Даже с учетом депутатов работающих без официальной зарплаты, средняя(!!!) зарплата дерусрата чуть выше 300.000 рублей в месяц. И это не учитывая остальных бонусов которые депусраты имеют за счет бюджета(бесплатное жилье, медицинское обслуживание, транспорт и т.д. и т.п.). А теперь расчет сколько денег останется в бюджете если зряплату депусратов остановить на отметке 150.000 в месяц(то есть сохранить в месяц всего лишь половину средней депусратской зряплаты): 6х1250.000х150.000 = 1125.000.000.000 (1.125 ТРИЛЛИОНОВ рублей!) Для тех кто не понимает что это за цифра переведу на наглядный пример. На сегодня национальнй долг США плюс их дефицит бюджета в 10(!!!) раз меньше с учетом сегоднящнего курса обмена зеленого на рубли! На строительство космодрома Восточный было истрачено 300 миллиардов рублей! А на крымский мост было потрачено чуть меньше 228 миллиардов. Говоря проще, просто установив депутатам максимальную планку зарплаты в 150.000 рублей в месяц государство может финансировать строительство 3750 космодромов равных восточному или 4934(с хвостиком) крымских мостов каждые полгода! Ну а про остальное я просто молчу... P.S. А прикиньте какой была бы экономия средств если установить планку максимальной зарплаты депутата на уровне средней ФАКТИЧЕСКОЙ зарплаты по региону откуда его выбирают... Для сомневающихся в такой возможности стоит напомнить, что в СССР депутаты получали ТОЛЬКО зарплату по месту ПОСТОЯННОЙ работы (на заводах,фабриках, в колхозах и т.д.) и по их должности или разряду, с небольшой надбавкой за депутатскую деятельность.Alex НемоПо данным Яндекса(https://fishki.net/anti/3090365-vy-porazitesy-kogda-uznaete-kakoe-kolichestvo-u-nas-chinovnikov-deputatov-rosgvardejcev-mchs-nikov.html) в стране совокупно - чиновников, депутатов и силовиков, если мы сложим все цифры воедино, то получим цифру в 5 590 00 человек. Из них в Армии и МВД( то есть там где реально люди работают и служат) всего лишь 1.950.000 человек. А остальные, по большей части, дармоеды. Если прикинуть затраты на них, то США не просто позеленеют от зависти, они утонут от страха в собственной моче, к тому как может развиваться Россия если сократить расходы на почти 3х миллионов дармоедов ну хотя бы пополам.Комментировать
Свежие комментарии