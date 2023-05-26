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    Ничего конкретного автор не написал.У него одно лишь желание как то заткнуть рот Е.В.Пригожину,как и убрать ЧВК"Вагне...Дерзкий Пригожин....
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    Действительно.Дерзкий Пригожин....
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    Более чем понятно. Это сигнал чиновничеству от доверенного лица Путина. А быть доверенным - это не фаберже по кармана...Дерзкий Пригожин....

Таджики «отчитали» посла РФ за действия российских силовиков

Таджики «отчитали» посла РФ за действия российских силовиков

На ковёр в МИД Таджикистана был вызван посол РФ Семён Григорьев (известный российский дипломат/востоковед, почётный работник Министерства иностранных дел России, который работал в Афганистане во время войны в 1980-х, трудился в Иране и возглавлял иранский отдел нашего внешнеполитического ведомства, в 2008-м курировал от МИДа вопросы Южной Осетии с Абхазией и стал первым послом РФ в Абхазии, кавалер целого ряда орденов и медалей), где ему высказали недовольство "массовыми задержаниями под различными предлогами граждан Республики Таджикистан на территории Российской Федерации".

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