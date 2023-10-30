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Депутат ГД Савченко назвал повышение ключевой ставки радикальным решением

Депутат ГД Савченко назвал повышение ключевой ставки радикальным решением

Решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 15% годовых является радикальным и в первую очередь отразится на реальном секторе экономики, заявил замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

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