Во Владивостоке запустили фонтаны

С 1 мая во Владивостоке начался сезон работы фонтанов. В этом году открылись пять фонтанов на улице Адмирала Фокина, а также одно из водных сооружений и система водопадов на Университетской набережной острова Русский, сообщает PRIMPRESS.
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