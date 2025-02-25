Опасная Азия: какие места региона не стоит посещать туристам

Поездка в Тибет может сильно повлиять на эмоциональное состояние человека. Об этом изданию Газета.ру рассказала экс-дипломат, китаист с 20-летним опытом жизни и работы в регионе, переводчик Ксения Разова.
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