Старшая медсестра рассказала RT о работе в зоне боевых действий

Медик и старший сержант Мария Баньковская рассказала RT о работе в боевой обстановке. По словам медика, её первой командировкой была Сирия — со временем она стала более спокойно воспринимать обстановку в зоне боевых действий.
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