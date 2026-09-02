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Царьград

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Генменеджер "Ак Барса" рассказал о несостоявшихся трансферах

Генменеджер "Ак Барса" рассказал о несостоявшихся трансферах

Гендиректор "Ак Барса" Марат Валиуллин раскрыл детали несостоявшихся трансферов в межсезонье. Кевин Лабанк выбрал клуб в Швейцарии из-за прямого рейса домой, а Эвандер Кейн, вероятно, не будет подписан.

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