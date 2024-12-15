Капризов признан третьей звездой дня в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)Российский форвард забросил две шайбы победном матче против «Филадельфии» (4:1).
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