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Мареска об 1:0 с «Ковентри»: «Победа «Сити» мне очень понравилась по многим причинам. В 9 случаях из 10 такие матчи заканчиваются с неприятным осадком»

Главный тренер «Манчестер Сити»  Энцо Мареска подвел итоги игры с « Ковентри » в 3-м туре АПЛ (1:0).

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