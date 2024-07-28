Мировой порядок Запада начал рушиться — китайский эксперт

Мировой порядок, в котором доминирует Запад, начал рушиться, по крайней мере, в Азии, считает научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн, слова которого приводит китайское государственное издание Global Times.
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