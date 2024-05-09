Эксперт Стипиди: Семак в "Зените" не имеет возможности влиять на ход игры

Футбольный эксперт Павел Стипиди после того, как петербургский "Зенит" сыграл вничью с воронежским "Факелом" в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил, что у главного тренера петербуржцев Сергея Семака нет влияния на футболистов своей команды.