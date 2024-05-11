Знаки зодиака, из которых получаются хорошие жены

В семейной жизни каждого из нас, должно быть достаточное количество красочных моментов. Если мужчина сделает неправильный выбор своей партнёрши, то его жизнь может превратиться в сплошные истерики и скандалы.
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