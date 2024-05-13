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Четверо челябинских детей на велосипедах заблудились в лесу

Четверо челябинских детей на велосипедах заблудились в лесу

Поисками под селом Русская Теча занимались несколько часов. Ребятишек спас современный гаджет.В минувшие выходные четыре ребёнка из села Русская Теча, трое из которых учатся в третьем классе и один в первом, решили отправиться на велосипедах к поселку Шуранкуль.

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