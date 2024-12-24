После рейда на продуктовой базе в Шушарах 24 человека забрали в военкомат

Проверили более 350 граждан В Шушарах прошел рейд на оптово-розничной продуктовой базе. Целью мероприятия была проверка лиц, получивших гражданство Российской Федерации, но не состоящих на воинском учете.
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