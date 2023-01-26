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Кто такие реднеки

Кто такие реднеки

﻿﻿В России уже давно идет дискуссия вокруг «колхозного стиля». Чаще «колхозницами» называют девушек из деревень или небольших городков, которые своим чувством стиля остались около нулевых – блеск, старомодная одежда, мелирование на волосах и блестящий макияж.

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