Кто такие реднеки

В России уже давно идет дискуссия вокруг «колхозного стиля». Чаще «колхозницами» называют девушек из деревень или небольших городков, которые своим чувством стиля остались около нулевых – блеск, старомодная одежда, мелирование на волосах и блестящий макияж.
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