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Русская весна

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Сирия нашла инвестора для порта Тартус после выхода из соглашения с Россией

Сирия нашла инвестора для порта Тартус после выхода из соглашения с Россией

Управление морских портов и наземных погранпереходов Сирии сообщило, что подписало меморандум о взаимопонимании с дубайским портовым оператором DP World на сумму 800 миллионов долларов для инвестиций в порт Тартус после расторжения договора с Россией об управлении портом.

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