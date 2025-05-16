Сирия нашла инвестора для порта Тартус после выхода из соглашения с Россией

Управление морских портов и наземных погранпереходов Сирии сообщило, что подписало меморандум о взаимопонимании с дубайским портовым оператором DP World на сумму 800 миллионов долларов для инвестиций в порт Тартус после расторжения договора с Россией об управлении портом.
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