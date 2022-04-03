ОХОТА НА УКРАИНСКИХ НАЦИСТОВ: ИМЕНА И ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЗВАНЫ

Страна и люди

ФОТО: SOVASTOCK / SHUTTERSTOCK.COM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что СКР возбудил уголовные дела против 22 высокопоставленных украинских военных, обвиняемых в военных преступлениях и геноциде.