Роман Романенко зажёг на бадминтонном турнире в Северном Бутове: как любители сражаются за честь столицы

Когда в зале Северного Бутова раздаются звонкие удары волана и радостные возгласы болельщиков, сразу понимаешь — здесь живёт настоящий спортивный дух! Отборочные соревнования по бадминтону в рамках спартакиады «Мой спортивный район» прошли на одном дыхании, подарив участникам и зрителям кучу положительных эмоций.