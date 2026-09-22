Сикорский запасся рисом и вареньем на случай войны, пишет Fakt

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что на случай войны запасся рисом и вареньем.
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