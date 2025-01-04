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Тихий о госфинансировании футбола: «Народ своими налогами помогает держаться на плаву. Без бюджетных денег будет очень сложно»

– Как вы, гражданин РФ, относитесь к бюджетным деньгам в футболе и к тому, что часть из них идет на покупку этих не самых качественных легионеров? – Слушайте, можно и к столбу прикопаться.

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