Лавров: Россия передаст Киеву проект соглашения об урегулировании конфликта после обмена пленными

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что после завершения запланированного обмена пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000», российская сторона представит Киеву свой вариант проекта соглашения для урегулирования конфликта.
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