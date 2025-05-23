Лавров: Россия передаст Киеву проект соглашения об урегулировании конфликта после обмена пленными

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что после завершения запланированного обмена пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000», российская сторона представит Киеву свой вариант проекта соглашения для урегулирования конфликта.