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Петербургский дневник

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Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию

Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию

И стать членом Евросоюза Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза.

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Комментарии
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Алатырка
😆
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18 час.
Алатырка
Абхазия будет счастлива - ведь с Россией ей жить и работать не нравится - судя по действиям ее руководства и силовиков!
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18 час.
tsan tsan
Правильное заявление. До 2030 года и ишак сдохнет, и Кобахидзе у власти не будет. А пока не трогайте Грузию.Пусть живёт в мире.
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18 час.

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