Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию

Абхазия будет счастлива - ведь с Россией ей жить и работать не нравится - судя по действиям ее руководства и силовиков!

tsan tsan

Правильное заявление. До 2030 года и ишак сдохнет, и Кобахидзе у власти не будет. А пока не трогайте Грузию.Пусть живёт в мире.