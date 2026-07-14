В МОК подали жалобу на главу ФИФА, отменившего дисквалификацию Балогуна на ЧМ

Организация FairSquare подала в Международный олимпийский комитет (МОК) жалобу на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира.
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